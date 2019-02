Omar Bravo: "Jugar en Atlas fue la decisión más difícil de mi carrera"

El máximo anotador en la historia de Chivas, una leyenda, un jugador que aunque salió del equipo, volvió un par de veces para escribir su legado con letras de oro, ese es Omar Bravo, pero en su historia hay un capítulo peculiar, y es que a pesar de ser plenamente identificado como 'rojiblanco', también defendi´ó los colores del rival de 'patio', el Atlas, tras 11 años de haber estado en el Guadalajara durante su primera etapa.

"Fue la decisión más difícil de toda mi carrera porque yo me formé en el Guadalajara, me hice en Chivas", aclaró en entrevista con su ex-compañero y ahora comentarista de Univision Deportes, Ramón Morales, a quien explicó qué lo llevo a unirse a la filas 'rojinegras', "Mi carrera tenía que continuar, yo tenia que reinventarme, tenía que seguir creciendo. Sé que mucha gente en Guadalajara no lo entiende porque no está en mis zapatos, pero yo tenía 32 años, quería seguir jugando al futbol, me apasionaba, no venía de una buena etapa en Cruz Azul y tenía mucha sed de revancha".

" Toqué la puerta del Guadalajara antes del Atlas, esto es algo que nunca había comentado, pero entiendo los momentos y los tiempos. En aquel entonces (Miguel) Sabah pasaba por mucho mejor momento que yo y era normal que la prioridad fuera él", confesó.

Pero a pesar de lo complejo, Bravo agradece a la institución que lo cobijó durante todo el 2012, y al que él ayudó a mantener la categoría con sus 13 goles en 2 torneos, "(Siento) agradecimiento a toda la gente de Atlas que me dio la oportunidad de jugar, me fui a préstamo y fue una experiencia extraodinaria", agregó.

Pero tras haber brillado con Chivas, el ex futbolista entendió que no sería fácil ganarse la simpatía de 'la fiel': "No es que me quisieran pero sentía que al menos ya me respetaban un poco y de aquí para allá también, es lo mismo, no es el gran cariño de mi vida, es la verdad, pero si les tengo un respeto, un agradecimiento, sin embargo al principio fue muy difícil, los 15 minutos más duros de mi vida fue cuando sali a calentar en mi primer partido, no sé quien fue el genio al que se le ocurrió hacer un partido amistoso a los 3 dias de que yo llegue, un amistoso Chivas vs Atlas, me abuchearon de los dos lados", aceptó.

El haber vestido la camiseta de los dos equipos más importantes del estado de Jalisco, también ha hecho que Omar aún tenga fuertes sentimientos cuando se acerca dicho encuentro, aunque ahora le toque vivirlo desde una trinchera distinta, es por eso que lo define como un partido más pasional que incluso el propio 'Clásico Nacional' ante el América, el cual también jugó en bastas oportunidades.