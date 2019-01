¡Oficial! Cristian Insaurralde deja América y emprende nuevo vuelo

Es oficial, Cristian Insaurralde deja de ser jugador de América para emprender una nueva aventura en el fútbol de su país de la mano de Newell's Old Boys por lo que se despidió del equipo mexicano.

"Hoy me toca despedirme nuevamente, muchas gracias @clubamerica por abrirme las puertas de su gloriosa casa y permitirme crecer en lo profesional , y sobre todo por haberme dejado ser parte de un título que los ponen en la CIMA DE TODOS en el fútbol mexicano", escribió en Instagram.

"Lamento irme quizás de la manera que menos quería, pero así es este bendito deporte , hoy estás aquí mañana allá. Quiero que sepan que me entregue al máximo durante todo este tiempo en el club, luche contra cualquier obstáculo en el camino y al final tuve una gota de gracia para poder jugar estando bien", escribió el jugador cuya carta estaba a préstamo por uno año con América, pero fue cancelado por O'Higgins .

"No me quedan más palabras que de agradecimientos a todos, y sobre todo A CADA PERSONA TRABAJADORA EN EL CLUB QUE DÍA A DÍA SE ESTÁN BRINDANDO AL MÁXIMO PARA QUE EL CLUB BRILLE, A cada uno de tooodos me los llevo en el corazón , y guardando lo mejor de cada persona, que al fin y al cabo es lo que somos e importa. NUEVAMENTE GRACIAS AMÉRICA", finalize el argentino.