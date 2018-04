Ocho equipos con posibilidades y solo tres cupos disponibles para la Fiesta Grande

En la última jornada del Clausura 2018 se definirán los tres clasificados que faltan a la Fiesta Grande de la Liga MX en la que ya tienen su lugar seguro Toluca, Santos, Monterrey, Tigres y América.

El próximo fin de semana se jugará la fecha 17, la última antes de los enfrentamientos por la Liguilla que aguarda por completar los 8 participantes.

Con los cinco clasificados, solo quedan tres cupos disponibles y en los que Veracruz, Querétaro, Atlas, Chivas y los descendidos Lobos no tienen ninguna opción.



Estos son los cinco clubes clasificados y los ocho que pelean por un cupo a la Liguilla

Los tres equipos con más opciones son Pumas, Morelia y Tijuana, quienes se ubican en el sexto (23ptos), séptimo (23ptos) y octavo (22ptos) lugar de la tabla y a los que les bastaría ganar su partido para certificar su pase a la liguilla.

Luego aparecen en la novena posición Pachuca (22ptos) y Necaxa (21ptos) en la casilla 10, fuera de los puestos de clasificación, obligados a ganar sus encuentros y ligar derrotas de los que están encima en la tabla.

El calendario ofrece partidos que pueden dejar fuera de acción a unos y revivir a otros.

Es así cómo Pumas se medirá a Querétaro, Morelia vs Necaxa, Tijuana vs Toluca, Pachuca vs Atlas, de aquí saldrían los 3 clasificados que restan para la Fiesta Grande.

Hay retomas posibilidades para Puebla, que se ubica con 20 unidades en el puesto 11. Debe ganar y esperar derrotas de los tres de los equipos que están por arriba de ellos en la tabla.



1. Toluca, 36 puntos. 2. Santos Laguna, 29 puntos. 3. Monterrey, 28 puntos. 4. Tigres, 27 puntos. 5. América, 26 puntos. 6. Pumas UNAM, 23 puntos. 7. Morelia, 23 puntos. 8. Tijuana, 22 puntos. 9. Pachuca, 22 puntos. 10. Necaxa, 21 puntos. 11. Puebla, 20 puntos. 12. Cruz Azul, 19 puntos. 13. León, 19 puntos. 14. Veracruz, 18 puntos. 15. Querétaro, 17 puntos. 16. Atlas, 17 puntos. 17. Guadalajara, 15 puntos. 18. Lobos BUAP, 9 puntos.

Matemáticamente y a nivel de milagro aparecen Cruz Azul y León, con 19 puntos cada uno deben ganar por goleada y que todos los que los superan en la tabla pierdan para así poder aspirar al octavo lugar.

Así marcha la lucha por conocer los tres cupos que restan de los que formarán parte de la Fiesta Grande del fútbol mexicano.