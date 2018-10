"No sé porqué Mateus tiró el penal": Miguel Herrera

" No sé porqué patea Mateus, no tengo ni idea . Ya pateó Mateus, lo demás ya está dicho", indicó 'el Piojo' en conferencia de prensa, con un notable semblante de resignación.

El mediocampista ha mostrado que no es el mejor tirando penales, el del 'Clásico Nacional' ante Chivas no es el primero que erra el colombiano. El torneo anterior ya había estrellado una pelota en el poste ante Tigres desde los once pasos, además de que el disparo que fue detenido por el arquero inglés ante la selección colombiana en Rusia 2018 y que significó la eliminación de los 'cafeteros', fue cobrado por el americanista.