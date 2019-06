"No me voy a ir de México sin ser campeón con el América", el gran recuerdo de Iván Zamorano

"Era venir a México, porque venía de jugar en el Real Madrid y yo dije: « No me voy a ir de México sin ser campeón con el América» y recuerdo que tenía al jefe de prensa a un lado y me dijo: «Don Iván, el América no es campeón de México hace 13 años»", recordó el chileno durante la emisión del podcast de Univision Deportes, ' Detrás del balón: la capacidad de luchar más'.