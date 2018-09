¡No más violencia!: Que la jornada 11 sea ejemplar con el Clásico Nacional

Miguel Mejía Barón, quien fuera técnico del Tri en el Mundial de Estados Unidos, dijo atinadamente en 1994: “El futbol es un juego y no la guerra”. Detrás de sus palabras hay mucha sabiduría, porque olvidamos que el juego es simplemente eso y debería ser un espacio de fiesta y de alegría. Está bien amar y sentir pasión, pero siempre será reprobable hacerle daño a otro tan solo porque usa colores diferentes.

México ha sido ejemplo en muchos sentidos para el mundo y para Latinoamérica , tiene una cultura maravillosa y si algo ha caracterizado a los mexicanos es su cordialidad y su particular forma de ver la vida y hasta la muerte, siempre con una sonrisa por delante y con unión que se envidia en otros países cuando la desgracia nos ha tocado.

Que los jugadores en la cancha den un juego memorable, que prevalezca el Fair Play pero no solamente en la cancha, también en las gradas. Que la jornada 10 no se olvide, porque como lo dijo el pensador chino Confusio: “un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.