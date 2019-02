¡No lo quieren perder! Pumas extendió contrato de Carlos González

Pumas encontró en Carlos González un jugador que necesitaba en su delantera y es por ello que no pretende dejarlo ir, de tal forma que los auriazules aumentaron su contrato.

Es por ello que la directiva de Pumas no pretende prescindir de él, por lo que extendió su contrato y aumento su sueldo, así lo dio a conocer el presidente del equipo en entrevista radiofónica con 88.9 Noticias.

"Esta semana tuvimos que renegociar el contrato de Carlos González, llevarlo a cuatro años y medio ; y subimos sustancialmente su salario, lo queremos retener no queremos que se nos vaya por dinero. El miércoles en la mañana se firmó una extensión de contrato que nos permite contar con ese jugador los próximos años", explicó Rodrigo Ares de Parga.

Además, el directivo explicó cuál será la nueva forma de conducirse del club auriazul para el próximo año respecto a los jugadores que no quieren perder.

"Estamos poniendo dinero importante para retenerlos, eso no lo podíamos hacer antes. El jugador venía a pedir un aumento y no podíamos pagarlo y se tenía que ir, eso ya no va a pasar. Vamos a tener una buena capacidad financiera para competir arriba siempre", finalizó.