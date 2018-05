Ni Rodolfo Cota ni Hugo González... Chivas no cuenta con ninguno de esos dos porteros

A Cota lo vende Pachuca muy caro, mientras que Hugo González no interesa al Rebaño, explicó Francisco Gabriel de Anda, quien ya tiene un plan.

Ni Rodolfo Cota ni Hugo González... Chivas no cuenta con ninguno de esos dos porteros

Ni Rodolfo Cota ni Hugo González... Chivas no cuenta con ninguno de esos dos porteros Univision Deportes Network

La posición de portero de Chivas aún está en veremos.

El director deportivo del Rebaño, Francisco Gabriel de Anda, explicó que el precio que le puso Pachuca a Rodolfo Cota fue demasiado alto, por lo que no contarán con él al vencerse el periodo de préstamo.

"Están pidiendo una cantidad muy alta por él que no se va a pagar, se va a buscar otra opción, otro mecanismo, al jugador lo queremos, me reuní con el jugador antes de que se fuera de vacaciones y le hice una oferta en cuanto a su sueldo", explicó De Anda.

En tanto que Hugo González, quien dejaría de ser el portero titular de Monterrey ante la llegada de Marcelo Barovero, no está en la mira de las Chivas.

"Hugo González no está en el radar, tenemos arqueros jóvenes que están pidiendo oportunidad y vimos lo que hizo en su momento el 'Guacho' (Miguel Jiménez) y en ese sentido no me preocupa lo que pueda pasar en la portería", agregó el directivo.