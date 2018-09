Ni con el cambio de entrenador ganó el Atlas, Xolos se llevó los 3 puntos

Triste debut de Guillermo Hoyos como nuevo Director Técnico del Atlas, pues el equipo perdió y, de nuevo, no marcó gol. Desde el inicio llamó la atención las pésimas condiciones en las que estaba el pasto del Estadio Jalisco, que con el paso de los minutos terminó como un 'campo minado'.



Durante la última parte del compromiso, Atlas se fue con todo al frente, dejando únicamente a Jiménez atrás, pero no lograron generar más peligro, salvo un cabezazo de Duque que controló Lajud. 'Los Zorros', a pesar del cambio de DT, no logró sumar y continúa en el fondo de la tabla con 2 puntos. Xolos llegó a 12 unidades y se aleja del fondo aunque, no le alcanza aún para meterse a zona de liguilla.