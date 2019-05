Néstor Calderón: "Debemos unirnos todos los mexicanos y quitar de una vez el pacto de caballeros"

No pierde la esperanza de volver a la Liga MX. Tampoco se avergüenza de jugar fútbol amateur. Néstor Calderón aprovecha el tiempo libre que ahora tiene para mantenerse en forma. Confía, plenamente, en que la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF) le ayudará para que el Pacto de Caballeros no sea factor para que no vuelva a la primera división del país.

"Es complicado, porque tienes años dedicándote a esto y es complicado asimilarlo, pero como se maneja el fútbol mexicano, ya se veía venir. El pacto de caballeros a nosotros los mexicanos nos pega mucho; ojalá se logre hacer un cambio.

Lo más importante es no dejar el sueño. Yo todavía tengo ese sueño; creo que todavía puedo jugar cinco o seis años a buen nivel y de regresar a Primera; ya sea en México o fuera. Yo no puedo perder el tiempo estando en mi casa, tengo que seguir jugando lo que me gusta, que es el fútbol", platicó Calderón en charla con Fut Gdl TV.

En la misma charla, el exjugador de Chivas agradeció el apoyo de la (AMF) y confió en que esta será vital para su futuro y el de más jugadores.

"El apoyo de la Asociación siempre va a estar. Debemos unirnos todos los mexicanos y quitar de una vez ese pacto. Ahorita estamos hablando de mí, pero hay millones que se quedan el camino por ese tema".

Mientras su situación se determina, Calderón tiene claro que no debe dejar pasar el tiempo y que debe mantenerse en forma sin importar en dónde practique el deporte.