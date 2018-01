Necaxa sueña con una final tras 16 años de sequía

Los Rayos ya no se preocupan por el tema del descenso pero ahora buscarán su cuarto campeonato en la historia del balompié azteca.

Desde su regreso a la Primera División de la Liga MX en el torneo apertura 2016, hace tres campeonatos, los Rayos únicamente accedieron una vez a la ‘fiesta grande’ del fútbol mexicano y sucedió en su primer campaña.

Necaxa arrancará el torneo clausura 2018 sin la problemática de la lucha por no descender. La escuadra dirigida por Ignacio Ambriz está situada en la décima posición de la tabla de cociente y es un tema que no le preocupa, asimismo, les permite ilusionarse con la disputa por el campeonato.



Los Rayos comenzarán su participación en el nuevo campeonato recibiendo a Veracruz el sábado 6 de enero a las 21:00 horas.

LOS CINCO DATOS DE NECAXA



1. El actual director técnico del equipo, Ignacio Ambriz, tuvo la continuidad que esperaba y pensará en mejorar lo hecho el segundo semestre del 2017 cuando obtuvo 24 unidades. En su primer ganó cinco juegos, empató seis y perdió la misma cantidad, por lo tanto, el primer torneo de este 2018 deberá ser mejor o su puesto correrá peligro.

2. Necaxa se reforzó con la llegada del defensor proveniente de Santos Laguna, Ventura Alvarado. Ruben González mediocampista mexicano quien jugaba con Zacatepec; Gerson Torres llegó del América y el joven delantero chileno de 19 años Marcelo Allende, completaron las altas del equipo.



3. Por otro lado, Jesús Isijara partió a Santos Laguna y Diego Riolfo fueron los únicos jugadores que no estarán con el equipo para el campeonato clausura 2018.

4. El año 2017 no fue el mejor para el equipo de Aguascalientes. En el clausura 2017 hicieron 21 puntos; en el apertura 2017 lograron 24 unidades, no fue una mala cantidad pero no les alcanzó para estar en liguilla.



5. La última final que disputó el equipo de Aguascalientes ocurrió hace 16 años cuando se midieron ante las Águilas del América. Ocurrió en el torneo verano 2002 pero fueron superados por 3-2 global con un gol del ‘Misionero’ Castillo en tiempo extra.