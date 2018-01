Motivado por las victorias de local, Morelia se plantea ganar en visita a Pachuca

El delantero chileno Diego Valdés, de los Monarcas de Morelia, aseguró que después de sumar dos victorias en su estadio en el Clausura 2018 la próxima meta del equipo es jugar bien de visitante.



"Estos dos partidos de local han aumentado la confianza, tenemos que reflejarlo de visitante, el torneo pasado lo hicimos bastante bien, confiamos en que pronto podamos dar resultados fuera de casa", dijo el atacante, titular en los cuatro encuentros del conjunto.



Dirigido por Roberto Hernández, el Morelia suma dos victorias como local, ambas por 1-0 sobre Puebla y Querétaro, pero en calidad de visitante empató 1-1 con Monterrey y perdió por 1-0 ante Santos Laguna.



"Ahora contra Pachuca debemos ser inteligentes, tienen mucha gente capaz al frente y debemos que pararnos bien, aprovechar las oportunidades al frente y mantener una solidez defensiva", dijo al referirse al próximo encuentro en estadio ajeno, el sábado contra los Tuzos de Pachuca.

Morelia se clasificó a la liguilla en los dos torneos del 2017 y en el presente Clausura tiene como objetivo entrar de nuevo a la fase de los ocho mejores, pero avanzar y entrar a la lucha por el campeonato.



Luego de cuatro jornadas el conjunto aparece en el séptimo lugar con siete puntos, uno menos que el líder Pumas de la UNAM.

Valdés ha jugado todos los minutos del campeonato y aunque no ha convertido gol, dijo estar de buen ánimo, confiado en ayudar al equipo.



"Me he sentido bien, van cuatro fechas del torneo, siempre me he entregado al máximo en beneficio del grupo, la idea es seguir así, no solamente yo, sino todo el equipo. Hemos venido haciendo un buen trabajo", señaló.

Hace unas horas el Morelia fichó al colombiano Jefferson Duque, lo cual celebró Valdés, quien confía en el buen rendimiento del jugador en favor del grupo.





"Nos ha costado hacer gol, pero llegó un elemento más para aportar al frente y debe acoplarse rápido", concluyó.