Miguel Layún aseguró que no salieron a defender la ventaja: "El equipo no se echó para atrás"

" Me dan risa estas preguntas, ¿estás consciente del plantel de Tigres? ¿Me puedes nombrar a los jugadores que iniciaron en el ataque de Tigres? ¿Tú crees que por momentos no van a lograr también obligar a también rival a defender?; El equipo no se echó atrás, no salimos a defender un resultado, ellos aprovecharon nuestros primeros errores en circulación para meternos en nuestro campo y eso da la sensación de que el equipo estaba mucho más abajo. En algún momento con la calidad de jugadores que tienen ellos iban a lograrlo, así como nosotros en la segunda parte los logramos hundir", señaló el jugador.