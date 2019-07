Miguel Herrera quiere que se quede Edson Álvarez, pero entiende sus aspiraciones europeas

La salida de Edson Álvarez rumbo a Europa está muy cerca de concretarse . La información que publicó Univision Deportes podría confirmarse en cuestión de días o semanas: el contención del América se debate entre ir al Ajax o al Wolverhampton y no regresará al Nido para el siguiente Apertura 2019.



“Es decisión de ellos (la directiva de América), si sale (Edson) que sea a donde él quiera, queremos que se quede pero estamos conscientes de las aspiraciones del chavo; él ya va con una madurez bastante buena. A mi no me ha dicho, desde que se fue a Copa Oro no sabemos nada de él”.