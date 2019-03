Miguel Herrera: “No se si soy el mejor pero estoy entre los técnicos confiables”

Del balance de sus jugadores cuenta que los ve “más metidos cada día y reitero que bueno ese cachetadón que nos dio Necaxa y que ya nos lo había dado Morelia, que nos alcanzó para sumar un punto. Los hizo despertar y ves la actitud de ayer que es la que debe tener el equipo siempre. Puedes ganar o perder, eso esta en el scrip de una cancha y en el actuar de los jugadores. La actitud no es negociable, eso siempre se los he dicho”.

“Estaba muy muy caliente. Le agradezco a mi comisario que me dijo que tengo mucho que perder y poco por ganar. En el vestuario me dijeron que no me metiera con los árbitros”, dijo.

“Cuando dirigí mi primer Clásico (Monterrey vs Tigres), nos golearon con Rayados, entendí lo que significaba un Clásico, porque a mi no me tocó jugarlo, lo oía, fui a muchos estadios para verlos pero no entendía lo que se le transmitía a la gente. Ellos lo que quieren es que ganes ese partido, no le importa cómo, porque su orgullo lo tienen que tener intacto”, expuso.