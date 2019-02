Miguel Herrera: “Les tocó al fin ganar un partido”

"La diferencia es que ellos la metieron y nosotros no. Renato Ibarra no encontró el modo él para a hacer los partidos que acostumbra".

"Me ocupa trabajar más, tenemos jugadores que pueden hacer la diferencia. Seguiremos trabajando para seguir con las bases. Analizas el juego, tuvimos jugadas claras, una distracción que aprovechan. Cambiamos el script y atacamos mal. Les tocó al fin ganarnos un partido".

"Muchos de ustedes se ponen las playeras de los equipos, ustedes deben respetar al medio que representan. Tu le puedes ir a quien quieras, pero no puede haber personas que utilicen su acreditación para gritar pendejadas. Además ¿gritarme perdedor y grabarme? ¿Perdedor a quien ha sido campeón? Los Pumas ganaron bien, el partido se queda en la cancha".

"El fútbol debe ser justo para todos, ustedes transmiten, como quien pide camionetas blindadas, no puede pedir esa estupidez. La gente se comportó de maravilla. ¿Ustedes porqué no reciben una sanción?".

Herrera recordó su pasado y habló que lo aprendido lo hace no repetir los errores cuando perdió su puesto con la Selección Mexicana.

"Yo cuando la hice, la hice bien y perdí mi chamba. No estaba caliente, salí molesto por el resultado, aprendí de las tarugadas que he hecho y ya no las hago".