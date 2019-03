Miguel Herrera: “Gio no está en la cabeza de nadie en América"

"La verdad no está en mi cabeza, se los dije ayer, Gio viene a tratarse con el kinesiólogo que lo conoce de toda la vida por la lesión que tiene, Gio no está en la cabeza de nadie en América".

En la actualidad de los de Coapa, Herrera consideró que en el conjunto americanista no se permiten altibajos, sin importar lo que haya hecho el conjunto de Coapa en el pasado, incluso, aseveró que el título del Apertura 2018 ya quedó en el olvido.



"En el América no se permiten altibajos, lo que se hizo en el torneo pasado ya quedó en el olvido y ahora nos queda claro que está más olvidado que nunca, a veces no se acuerda uno que este equipo viene de ser campeón, entonces no se permiten altibajos y el grupo está consciente, el otro día hablamos con el presidente y estamos comprometidos para empezar a sumar".