Miguel Herrera: "Fuimos mucho mejor que León, pero no basta con ser mejor que el rival"

"Eso que no les quede duda, fuimos mucho mejor que León, pero no basta con ser mejor que el rival. Desafortunadamente no nos alcanza. Yo estoy orgulloso de mi equipo desde la pretemporada, yo estoy feliz cada que salgo a pretemporada y veo que la directiva me regala un gran plantel. Mi equipo se entregó", expresó Herrera.