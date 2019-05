Miguel Herrera de nuevo descartó a Jérémy Ménez

Miguel Herrera, técnico del América, dio a conocer que el francés Jérémy Ménez es el extranjero que será descartado para el partido ante Veracruz de este viernes.

El estratega americanista indicó, para no crear polémica, que la situación del galo es normal en el club y él no tiene problemas con el jugador.

"Tengo 11 extranjeros, hoy Nico (Benedetti) está descartado, me quedan 10 y solo puedo llevar 9. No tengo ningún problema con él, ha entendido, hoy la determinación la he tomado. Él está preparándose para estar a punto".

Miguel Herrera analizó el cierre del torneo en cuanto a la parte física del América, punto que las Águilas deben mejorar en la Liguilla ya que con tantas lesiones no se ha podido tener a todos los jugadores al cien por ciento.

"Nosotros siempre buscamos que este equipo esté entre los primeros cuatro, que esté arriba, que esté peleando, hicimos otro torneo el cual también lo ganamos y con todas las lesiones que hemos tenido. Es un torneo que se dificulta más porque en diciembre para arrancar en enero no tienes una pretemporada, el que queda campeón no tiene estructurada una parte física y con tantas lesiones que no estaban en nuestras manos y hacen que los jugadores paren de 3 a 4 semanas y eso es lo que nos ha dificultado".

AMÉRICA NO SE FÍA DE VERACRUZ

Más allá de la situación de Tiburones Rojos, equipo ya descendido y último del Clausura 2019, el Piojo dejó claro que aquellos que esperan una goleada quizá no la verán porque los jugadores de los escualos aún compiten bien en el campo.

"Parece que todo el mundo lo tiene que golear a fuerzas, pero no, ellos siempre están corriendo. Más allá de lo que haya pasado, los muchachos tratan de hacer las cosas que por el orgullo salen a disputar el partido. No vamos confiados, no vamos pensando en una goliza, nuestra obligación es ganar el partido, tratar de hacer goles, esperar mejorarla (diferencia) para que si se dan algunos resultados quedar arriba en la tabla".