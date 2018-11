Miguel Herrera consideró que su equipo ha hecho un buen cierre de torneo

A pesar de los 3 juegos sin ganar que ya hila el América , Miguel Herrera prefirió resaltar que su equipo no ha perdido en los últimos 10 encuentros que ha disputado, alabando el accionar de su escuadra durante el cierre del torneo.

"Me parece que las cosas están saliendo bastante bien , (hemos enfrentado) a tres equipos que van a estar en Liguilla , al primero, tercero y cuarto en ese momento, Cruz Azul, Toluca y Santos; el equipo no pierde y hace goles, seguimos manifestando que el equipo está conciente y concentrado de lo que tenemos que hacer". apuntó el estratega.

Fiel a su estilo, el entrenador de 'Las Águilas' , no se guardó su opinión y señaló a la prensa por enfatizar las falencias y denostar las virtudes de sus dirigidos: "Llevamos 10 (partidos) sin perder; ustedes le buscan la parte negativa a todo . El equipo sale a ganar pero el rival cuenta, los últimos rivales contra los que nos hemos enfrentado van a estar en la Liguilla y hemos hecho partidos inteligentes".

Asimismo, 'el Piojo' no negó que aún hay cosas que mejorar y espera que la Fecha FIFA sirva para recuperar a los jugadores que han tenido problemas físicos.

"Hacemos hecho partidos en los que no perdemos pero no jugamos tan bien como para ganarlos, hay muchas cosas que tenemos que solidificar, recuperar a los que venían con cansancio, no quisimos arriesgar a nadie, queremos entrar completitos y con todos al 100% para la liguilla".