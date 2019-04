Meza calienta la final de Concacaf ante Monterrey: “Para nosotros es ganar o ganar”

"Para nosotros es ganar o ganar , tenemos un solo resultado obligatorio porque no quiero ni pensar lo que nos sucederá si perdemos, eso no cabe en nuestra cabeza ", dijo Meza en conferencia de prensa.

Meza, de 27 años, agregó que no quiere "anticiparme a esa final" ya que el equipo piensa en la liga del Clausura aunque sabe "que todo el entorno pone en éxtasis a la ciudad".

Por otra parte, el exdefensa del Santa Fe de su país argumentó que la final de la Concacaf ante el Monterrey no puede ser catalogada como una revancha de la final de liga del Apertura 2017.

"Es diferente. En esta nos encontramos a la disputa de un torneo continental que da el pase al Mundial de Clubes , no podemos tomarla como parámetro para una revancha, la gente y los jugadores creo que tienen conciencia de ello", apuntó.

"Esa final es tiempo pasado, ese triunfo es algo para la historia, fue bonito quedar en el recuerdo con mi gol, también las cosas que hicieron mis compañeros. No me tocó jugar mucho en la liga, pero en la Final estuve dispuesto y l os minutos que me dieron los trabajé al máximo", señaló.