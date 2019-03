Menotti: “Me encanta como juega Marcone, parece el Busquets argentino”

“A mí me encanta como juega Marcone. Me parece el Busquets argentino. Es un volante que sabe recuperar . Y que llegado el caso sabe defender. Claro que tampoco todavía sabemos quien es el volante por derecha de la Selección. O el que tiene que gestar juego para alimentar a los delanteros” dijo el ‘Flaco’ en entrevista con el Diario Popular de Argentina.

“Yo me sorprendí con su salida. Pero después uno se va enterando que no le habían pagado prácticamente nada de lo que tenía acordado. Y así fueron llegando primero Bauza, después Sampaoli, al que los periodistas apoyaron de entrada casi sin excepciones y luego del Mundial, Scaloni. Tantos cambios en tan poco tiempo no son positivos para nadie. Y la Selección termina pagando todos los errores”, expuso.