¿Mediocridad jugar en el llano después de haber estado en Chivas? Néstor Calderón no lo ve así

A él no le avergüenza jugar en el llano. Incluso, para Néstor Calderón , es una motivación extra, porque esto lo ayuda a mantener vivo su sueño de jugar fútbol, su máxima pasión, y, de paso, estar cerca de su familia.

" Yo voy a seguir jugando fútbol amateur o profesional. Para mí siempre ha sido un sueño jugar fútbol y siempre va a ser así. Mucha gente me critica, que qué mediocre y eso. ¿Por qué mediocre? Si a mí me gusta el fútbol, ahí voy a estar ", mencionó el jalisciense en entrevista con Fut Gdl Tv.

Incluso, Calderón hizo énfasis en que supo de las críticas hacia él por participar en partidos de fútbol amateur , situación que a él no le incomoda.

"Esa gente que anda criticando que me dan cinco o diez mil pesos, no es así. Es un equipo familiar donde ando jugando. Que no critiquen sin saber", finalizó.