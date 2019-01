Mauro Boselli señala a México como factor para no llegar a la Selección de Argentina

Mauro Boselli , jugador del Corinthians que militó por cinco años en el León , considera que su paso por el fútbol mexicano no le permitió llegar a la Selección de Argentina .

"Yo tuve cinco años y medio en México muy buenos, con un promedio de más de 20 goles por temporada, pero eso no me alcanzó como para tener una convocatoria. Y también hay una realidad que yo siempre lo charlaba con mi gente de confianza que el hecho de jugar en el futbol mexicano el argentino no le da tanta importancia como si estuviese jugando en Argentina", dijo Boselli a ESPN Brasil.