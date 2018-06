Matías Almeyda confesó que pidió a la directiva que no vendieran a Pizarro ni a Cota

El ‘Pelado’ habló en conferencia de prensa en la que dio detalles de su salida de Chivas y en la que recordó cuando le pidió a la directiva “no vender a los jugadores. Que no se fuese Pizarro. De Alanís, ya sabíamos que estaba afuera por una cuestión de contratos. De mantener a Cota, muy claramente ellos me dijeron que no se podía, que no había dinero”.