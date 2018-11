Mateus Uribe admite sin miedo: "Tenemos que salir campeones a toda costa"

"Me siento contento y orgulloso por esta oportunidad que nos dieron de estar acá. Es un gran país y estoy en el más grande del país. Eso me llena de motivación. De lo que dice la gente ya pasó el Mundial. El penal ya pasó. Ahora estoy mentalizado con el América para estar al cien y dar ese título que se lo merecen ”, apuntó.

“Desde el primer día que llegué me di cuenta que siempre cuando el América está de primero nunca el primero es el mejor, pero cuando no está el América, el primero es el mejor. Sabemos nuestras deficiencias y trabajamos en eso. Lo que diga la gente no nos desvela. Del América siempre van a hablar. Somos los que tienen más medios, los que llenan estadios", apuntó.