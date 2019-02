Marioni debuta con Pumas en la Liga MX frente a Alonso, su ex compañero

Bruno Marioni regresó a Pumas, ya no como goleador, sino como el director técnico y el próximo domingo dirigirá su primer partido de Liga MX, luego de haber debutado exitosamente en la Copa , su rival será Rayados de Monterrey.

El uruguayo llegó seis meses después con los felinos y lo hizo para ocupar el puesto de Marioni, quien no pudo seguir porque el Club Universidad no llegó a un acuerdo con el Tenerife de España para mantenerse en México. Se dijo que el club español pedía mucho dinero y que la rodilla del goleador estaba dañada, no valía la pena pagar mucho dinero por un jugador lesionado.