Marioni admitió indisciplina de Luis Quintana en Pumas

“Una decisión técnica, lo que dije, fue una decisión técnica que tomé por una indisciplina que se tuvo y que va a quedar ahí”, señaló al tiempo de decir que no dará más detalles.

“El factor más importante para que un delantero sea goleador, de cualquier nacionalidad, es la determinación con la que va a buscar una pelota, con la que entra al área, con la que siente esa pasión de marcar goles. México hace mucho tiempo que no tiene a un delantero que puede ser goleador”, comentó el técnico de Pumas .

Marioni considera que los mexicanos tienen calidad para ser buenos centros delanteros, pero no suelen recibir muchas oportunidades que casi siempre van destinadas a los fichajes extranjeros.

“Creo que hay que trabajar, calidad hay, hay delanteros buenos, pero me parece que falta que les demos oportunidades también. Muchas veces por necesidad o por la urgencia de resultados, todos recurrimos a los delanteros extranjeros”, dijo el Barullo y remató asegurando que la situación cambiará hasta que el jugador mexicano decida hacerse notar.

“También el delantero mexicano debería de imponerse un poquito más, muchas veces caen en la comodidad de decir ‘ahí está el extranjero, a mí no me dan la oportunidad’ y no la pelean por la oportunidad, yo creo que hay que imponerse. Nosotros vamos a tratar de tener este trabajo con muchos delanteros que tenemos que son jóvenes y tienen ambición, pero también hay que ayudarles para tener esa oportunidad”, sentenció.