Marchesín confesó que eligió jugar en América antes que ir a Boca

Una gran cantidad de jugadores argentinos prefieren volver a su país que seguir en México cuando Boca Juniors se acerca a ellos, no obstante, para Agustín Marchesín fue diferente, pese a ser aficionado de los Xeneizes durante su niñez.

" No me quita el sueño , más allá de que tengo a todos los familiares hinchas de Boca y que cuando se dio la posibilidad estaban constantementes atrás de lo que pasaba... Yo estaba bien en México. Cuando salí de Santos se dio la posibilidad y elegí América porque era un salto para mi carrera" aseveró para ESPN Argentina.

Además, el guardameta dej´o claro que en caso de volver a su país no lo haría con los azul y oro, sino con el conjunto 'granate'.

"Era hincha de Boca cuando era chiquito, pero después con todo lo que me tocó vivir en Lanús, uno va creciendo y va cambiando cosas", al tiempo que agregó: "Si me toca volver y tengo que elegir sin lugar a dudas elijo a Lanús; sé que para Lanús sería un golpe duro que vuelva a Boca, por eso elijo a Lanús, por todo lo que me dieron y lo que quiero al club"