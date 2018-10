Marc Crosas y Rubens Sambueza recordaron la jugada de la lesión

El 29 de agosto del 2015, durante un Cruz Azul vs América celebrado en el Estadio Azul, Rubens Sambueza y Marc Crosas peleban una pelota en medio campo que terminó con una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, un momento que cambió la vida del ex Barcelona.

"No me entero (de la lesión) en el momento, sino después, saliste en el carrito, siguió el partido, después me entero de lo de la rodilla, te mando mensaje, te llamo, hablamos cosas que quedan entre nosotros, yo me quedé muy tranquilo porque hablé contigo, lo que hable la gente... puede opinar o decir lo que quiera, yo me quedo tranquilo", apuntó el capitán de los mexiquenses.