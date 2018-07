Lucas Zelarayán con pie y medio en Racing

Y es que la idea de Zelarayán es tener más minutos y mayor participación sobre el terreno de juego, pues en Tigres no ha logrado hacerse con un lugar en el cuadro titular, por lo que Guido Pizarro expresó el sentir que tiene.

“En el último tiempo no ha tenido la competencia que él quiere, todos los jugadores quieren jugar, pero ahí capaz que nosotros como equipo no lo pudimos aprovechar, no le pudimos sacar el máximo potencial”, expresó su compatriota.