Los obstáculos que dificultan la llegada de 'Monito' Vargas al América

2,- El precio: el América tiene la capacidad económica de pagar los 14 mdd que solicita el Fortín, tomando en cuenta la cantidad que llegó con la venta de Lainez, no obstante, no es un dinero que quieran pagar por alguien que llegaría a competir por la titularidad, más tomando en cuenta que Velez no está dispuesto a negociar un precio menor, incluso ya rechazaron una oferta de Flamengo que no cumplía con las expectativas.