Los extranjeros, primer problema de Miguel Herrera para el Clausura 2019

El América solo ha confirmado tres bajas, las de Joe Corona y Cristian Insaurralde , quienes finalizaron su periodo de préstamo , y la de Pedro Arce , a quien no se le renovó el contraro tras tres torneos con los 'azulcremas'.

Por otro lado, el futuro de Diego Lainez y Cecilio Domínguez continúa siendo incierto, el primer es pretendido por algunes clubes de Europa mientras que el segundo le hizo saber a su representante que no desea continuar en el conjunto 'azulcrema'.

En cuanto a fichajes, el Presidente Deportivo de los capitalinos, Santiago Baños aseguró que buscan uno o dos refuerzos pero ante el cierre del mercado de pases local, las posibilidades se reducen a jugadores fóraneos. Se concrete o no el pase de Boselli , el tan ansiado '9' que solicitó Miguel Herrerá ocupará una plaza de No Formado en México y si se cristalizan las salidas de Lainez y Domínguez, el remplazo lo hará de igual forma.

Según palabras del representante del '10' paraguayo, su salida del actual campeón de la Liga MX no luce complicada pues su jugador cuenta con ofertas de Argentina y Brasil. Tomando en cuenta que Domínguez no seguiría, el América tendría ocupadas sus 9 plazas de jugador 'No Formado en México' con Marchesín, Valdez, Aguilera, Rodríguez, Menez, Uribe, Ibargüen, Ibarra y Martínez.