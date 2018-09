Los cinco 'pecados' de Miguel Herrera con el América en 2018

Migue Herrera es uno de los entrenadores más importantes de México, pero lo cierto que este año no ha sido el mejor para el ‘Piojo’ que, desde su regreso al América, aún no ha podido darle un título al conjunto azulcrema y, para colmo, ayer sumó un nuevo fracaso tras caer en los octavos de final de la Copa MX ante el Juárez en el Estadio Azteca.

La defensa: desde la eliminación del América en las semifinales de Clausura el semestre pasado ante Santos, el ‘Piojo’ no ha podido acomodar su defensa. En esa eliminatoria, Las Águilas recibieron seis goles en dos partidos y este semestre, aunque son el equipo más goleador del Apertura 2018, también ha recibido 11 anotaciones, la tercera mayor cifra de los equipos parcialmente clasificados a la Liguilla.

No hay buen juego: a pesar de tener una mejor nómina que el torneo pasado, el conjunto azulcrema no ha demostrado un buen fútbol. El estilo vistoso de los clubes que dirige Herrera se ha visto a cuentagotas este semestre.

La Copa MX no se le da al ‘Piojo’…ni al América: La Copa MX volvió a ser maldita para el cuadro americanista, que no la gana desde 1974 , y también para Miguel Herrera, quien a pesar de haber ganado la Liga MX con el ‘Ame’ en 2013 nunca ha logrado la victoria en este certamen .

Sin Oribe no hay gol: aunque a veces es cuestionado, Oribe Peralta es el máximo anotador del América en la Liga MX con cinco tantos y ayer no estuvo siquiera como suplente. En la Liga MX el jugador que más goles ha marcado después de Oribe es Mateus Uribe, con tres tantos, un volante y que no jugó los primeros partidos de las ‘Águilas’ pues llegó tarde sus vacaciones tras disputar el Mundial de Rusia 2018 con su selección.