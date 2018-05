Lobos BUAP estaría interesado en los servicios de Gabriel Caballero

Cafetaleros de Tapachula se coronó por el título del ascenso, pero su infraestructura no les permitió estar en el máximo circuito . Ante esta situación, el presidente del equipo, José Luis Orantes, señaló que Gabriel Caballero podría enrolarse con el equipo que quiera.

“Qué gusto me daría que dirigiera en ‘Primera’, se lo merece por el trabajo que ha hecho, pero no sé nada al respecto, no sé qué tan cierto sea lo que se está manejando”