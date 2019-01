Lo busca San Lorenzo y Boca, pero Mancuello llegaría a Toluca

Toluca sigue sumando refuerzos a su plantilla, ya que en el Clausura 2019 quiere no solo ser protagonista sino campeón, razón por la cual se decidió a convencer a Federico Mancuello , jugador del Cruzeiro, para aceptar su propuesta luego de que no se concretará su llegada a dos históricos del fútbol argentino.

Con 29 años de edad y cinco equipos en los 10 años que tiene como futbolista profesional, el mediocampista de Santa Fe, Argentina tuvo como opción llegar al San Lorenzo de Jorge Almirón, pero no el movimiento no se concretó; más tarde, Nicolás Burdisso lo contactó para reforzar a Boca Juniors , sin embargo, terminó decantándose por los Diablos Rojos de la Liga MX.

"Al principio se había nombrado San Lorenzo, dirigido por una persona que quiero y admiro mucho, quien marcó mi carrera, como lo es Jorge Almirón. Por diferentes circunstancias no se dio... Se lo dije a Jorge, los dos teníamos la ilusión de compartir el vestuario... También me comuniqué con Burdisso. Me manifestó su interés, me preguntaron condiciones y demás. Hablé con Nicolás, le pasé cómo era mi situación, pero no tuve la suerte de trabajar con él" contó Mancuello a Olé.