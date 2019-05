Liga MX contará con nuevo Reglamento de Transferencias... si FIFA lo aprueba

1.- Garantizar la libertad de contratación a los jugadores sin contrato, además de seis meses antes de que termine su contrato, se puede sentar a negociar con otro club.

2.- Prohibición de los dobles contratos. FIFA no estipula que no se dé esta práctica, sólo recomienda no hacerlo. Lo más importante es que se le garantice al jugador lo que se firma en el contrato.

3.- Ampliación del tiempo de registros y negociaciones a una semana del inicio de la Liga MX, para jugadores sin contrato. Los que llegan del extranjero, todavía tienen el tiempo que les permite la FIFA.

4.- Obligación a los equipos para facilitar una copia del contrato.

5.- Reglas claras para el porcentaje de la transferencia. Antes sólo se firmaba el contrato, ahora se firmará también la papeleta donde estipula el porcentaje que le toca al jugador de la transferencia.

6.- Penalizaciones para el atraso en pagos registrados ante la Comisión de Controversias.

7.- Sanciones por faltar al reglamento de la FIFA.