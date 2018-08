Liga MX considera positiva y benéfica la llegada del VAR

"Estaría bueno, no tanto para los jugadores como para los árbitros. Ayudaría bastante y le vendría bien a la liga", aseguró Celso Ortíz, centrocampista de Rayados de Monterrey.

En tanto que Miguel Herrera, técnico de las Águilas del América, pidio no adelantar vísperas , ya que si bien este recurso tecnológico ayudará, sobre todo a los árbitros, primero es necesario tener las certificaciones requeridas por FIFA.

"Mientras no esté certificado, no podemos pensar si nos va a beneficiar o no. Los árbitros van a tener una herramienta más de ayuda. La polémica en el fútbol afortunadamente va a seguir existiendo, porque somos seres humanos y nos seguirémos equivocando.