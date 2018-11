León responde y ratifica que Boselli no renovará

El León respondió al comunicado emitido por Mauro Boselli esta tarde, en el cual aseguraba que tras la más reciente reunión que su representante tuvo con el presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía , le quedaba claro que renovar su contrato "no es importante para el club".

Por su parte, 'los esmeraldas' comunicaron que extender el vículo del jugador con el equipo siempre estuvo en planes, no obstante, niegan que lo económico no haya sido factor para que no se llegara a un acuerdo, como externó el argentino, pues según el club, se realizaron tres revisiones de contratos y se lanzó una oferta monetaria, la cual fue rechazada por el goleador.