León cuenta con Mauro Boselli para el Clausura 2019

Ignacio Ambríz , técnico del León, manifestó que cuenta con el goleador argentino Mauro Boselli para el siguiente torneo, a pesar de que no lo ha ocupado en los partidos de pretemporada.

En el León no se sabe el motivo de su ausencia en los partidos amistosos y entrenamientos, pero el técnico Ambriz, considera que tendrá en Boselli a su ofensivo de lujo para el Clausura 2019.

" Nos faltan dos refuerzos, pero no puedo decir que alguno de ellos sea el sustituto de Mauro Boselli. Lo mismo daría si jugara en estas fechas de partidos amistosos y termina yéndose, no hay nada en concreto, sólo me han avisado que hasta ahora, hay un 80 por ciento de probabilidades de que se quede con nosotros".