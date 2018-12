Las semifinales, lejos de estar definidas, ¿qué necesita cada equipo para avanzar?

En el futbol nunca nada está definido hasta que suena el silbatazo final la Liguilla mexicana no es la excepción. Quizá a excepción de Cruz Azul contra Querétaro , es difícil nombrar un claro favorito para los otros tres enfrentamientos.

En el duelo entre norteños, Rayados tomó en el BBVA una ventaja de 1-0 , importante al no permitir gol de visita, pero Santos fue el segundo mejor local del torneo y no perdió ningún juego en Torreón, por lo que una victoria de 1-0 o con diferencia de dos goles los clasifica. Monterrey aspirar a mantener la ventaja o anotar un gol, para obligar a 'los laguneros' a hacer al menos tres en el Corona.

El 2-1 que favoreció a Tigres en 'el Volcán' pusó a Pumas en aprietos y es que aunque los 'auriazules' fueron el mejor visitante de la temporada regular, no pudieron hacer válida esa condición en Monterrey, ahora, se ven comprometidos a obtener un triunfo en casa, algo que solo lograron en un par de ocasiones durante el Apertura 2018 y además de ganar, no permitir que el cuadro de Ferretti, quien lidera la tabla de goleo colectivo, no le haga más de un gol.