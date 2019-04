Las primeras palabras de Coyote como entrenador rojiblanco: "Para mí, Chivas representa todo"

" Chivas para mí representa todo, intenté durante 8 años entregar lo mejor de mí por la playera de Chivas, creo que ese cariño que me tiene la gente es recíproco y por ello y por la afición vamos a salir adelante; me siento muy contento de recibir una nueva oportunidad, ahora desués de siete años de esa primera incursión ahora me siento mucho más seguro y mucho más capaz", apuntó.