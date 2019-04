¡Las peores Chivas de la historia! El Rebaño se dirige al abismo en 2019

Chivas está en el tobogán nuevamente, con 15 puntos se ubica en el puesto 15 de la clasificación en el Clausura 2019, tuvo tres técnicos diferentes en las tres jornadas más recientes y apenas sumó 1 punto en las últimas 7 jornadas.

Esta racha de 1 empate y 6 derrotas solamente la habían tenido dos veces dentro de un torneo en la historia, y si no le ganan a Puebla el sábado, será su peor racha histórica. La racha en curso comenzó después de golear al Atlas el 16 de febrero:

1-3 en Pachuca

0-2 vs Monterrey

0-0 en Querétaro

0-2 vs América

1-2 en Pumas

0-1 vs Lobos BUAP

0-1 en Morelia

En el Clausura 2013, Chivas experimentó su peor racha de torneos consecutivos en un solo torneo, fue en las últimas 7 jornadas, perdió 6 seguidos y antes había empatado uno:

1-1 en Tigres

0-2 vs América

2-3 en Chiapas

1-2 vs Atlante

0-1 en Atlas

1-2 vs Querétaro

0-4 en Tijuana

En la temporada 1945-46, tercera en la llamada época profesional, Chivas perdió 6 y empató 1 entre enero y marzo. La racha fue con Ignacio Ávila siendo entrenador, comenzó el 13 de enero, después de imponerse 3-1 a Tamico:

1-2 vs España

0-4 en Atlante

1-3 vs Puebla

2-3 en Moctezuma

2-2 en Asturias

1-2 vs Veracruz

0-2 en San Sebastián

La racha terminó goleando 9-2 al Monterrey en el Parque Oblatos, era aquel Monterrey que había sido diezmado por el incendio que sufrió el autobús en el que viajaban, los demás equipos les prestaron jugadores reservistas para que cumplieran sus partidos, pero en cuatro cotejos admitieron 9 o más goles. En su siguiente partido el Guadalajara volvió a perder (0-1 ante ADO) y el entrenador dejó su puesto.

SIETE DERROTAS EN OCHO PARTIDOS

Si Chivas pierde ante Puebla tendrá su peor racha histórica al perder 7 juegos en 8 jornadas dentro de un mismo torneo, sin embargo, ya ha tenido rachas similares sumando temporadas.

Entre las últimas 6 jornadas de la temporada 1968-69 y las primeras 2 de la campaña 1969-70, Chivas sufrió 7 derrotas a cambio de 1 empate:

0-1 en Toluca

0-1 vs Cruz Azul

1-2 en Pumas

0-2 vs Necaxa

0-0 en Atlas

0-3 vs Jabatos

2-4 en Irapuato

0-1 vs León

El 22 de junio de 1969 Chivas derrotó 2-0 a Veracruz en el puerto jarocho terminando así con la mala racha, el estratega era Javier de la Torre.

En el año 2012 Chivas también tuvo una racha de 1 empate y 7 derrotas. Terminó el Clausura 2012 con 5 derrotas consecutivas, 3 bajo el mando de Nacho Ambriz y 2 con Alberto Coyote. Arrancó el Apertura 2012 con 2 descalabros seguidos, por primera vez en su historia los rojiblancos perdieron 7 en fila.

Ya bajo el mando del holandés John van’t Schip, la racha terminó con el empate 0-0 frente a Cruz Azul, en la siguiente fecha empataron con Morelia, solo 2 puntos de los últimos 27 disputados, algo que solo les había pasado entre 1997 y 1998. Todo terminó al derrotar 1-0 a San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.



Un año después, otra racha similar. Seis derrotas consecutivas para terminar el Clausura 2013, su mayor racha de derrotas en fila dentro de un solo torneo, comenzaron el Apertura 2013 empatando con Chiapas, pero en la Fecha 2 perdieron ante Veracruz, fue su séptima derrota en las últimas 8 jornadas.

En toda la racha el técnico fue Benjamín Galindo, el 4 de agosto finalizó la pesadilla al derrotar 1-0 al Atlante. Nuevamente habían ganado solo 2 puntos de los últimos 27 disputados ya que antes de comenzar la de descalabros en fila habían empatado contra Tigres.

Apenas hace un año Chivas tuvo otra vez esta racha de empatar uno y perder siete, fueron 4 descalabros para cerrar el Clausura 2018, bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, y ya con José Cardozo, Chivas perdió en las primeras dos jornadas, empató en la tercera, 2-2 contra Toluca, y perdió en la 4 frente a Santos.

La racha terminó derrotando a Veracruz en el Estadio Luis de la Fuente, 2-0 con doblete de Javier Eduardo López.

Ahora, Chivas enfrentará a Puebla con solo un gol anotado en los últimos 611 minutos, solamente derrotó una vez a los Camoteros en los últimos ocho juegos en que los recibió, están prácticamente eliminados de la Liguilla, pero con urgencia de puntos para la tabla de descenso de la siguiente campaña debido a que están empatados con Querétaro en último lugar, solamente el club o los clubes que asciendan estarán más abajo.