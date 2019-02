Las lunas de miel no son eternas: Cruz Azul necesita reconquistar corazones ahora

Se pensaba que le dupla Peláez y Caixinha era la fórmula mágica que devolvería las sonrisas a los cementeros y aparentemente la relación al interior de la institución se ha desgastado, aunque apostaría más por una serie de factores que han hecho que el equipo pierda la inercia que tenía en un principio. No son solo dos hombres los que con su capacidad pueden hacerlo solos, cortar a Caixinha sería una vez más comenzar de cero en una historia que hemos visto repetida una y otra vez, aquellos que hoy quieren que se vaya el portugués son los que lo aclamaban hace no mucho. Creo que llegó el momento de tener paciencia, y yo sé que pedirle eso a la fanaticada azul es como pedirle agua al desierto, pero se ha avanzado.

Las lunas de miel no son eternas y no olvidemos que a Caixinha lo trajo Eduardo de la Torre y no Ricardo Peláez, por lo que a pesar de que se dieron ciertos resultados y grandes progresos, no sería descabellado que el directivo busque a un hombre de su entera confianza o al menos un hombre que sea electo por él.