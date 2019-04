La Volpe: "Hay muchos detractores que no quieren que califique"

Ricardo La Volpe, técnico de Toluca, no se guardó nada en conferencia de prensa este jueves en Metepec, en las instalaciones del club, donde aseguró que su equipo debe estar mentalizado en entrar a la Liguilla porque él tiene muchos detractores.

“Todos queremos ganar, no me pregunten si no quiero entrar en una Liguilla. Mis jugadores deben estar soñando que estamos en la Liguilla para tener una buena energía, positiva. Hay muchos detractores que quieren que yo no califique, yo los miro y digo –pobrecitos-, sí queremos estar en la Liguilla”.

El argentino fue cuestionado, nuevamente, si el juego de esta jornada era clave para las aspiraciones de los Diablos Rojos, cosa que le molestó.

“Otra vez, los claves eran los partidos pasados, muchachos, clave es éste y el que falta, está clarísimo a donde estamos. Cuando yo entro como técnico se sobre entiende que el anterior no hizo los puntos suficientes. El nivel es de 24 o 25 en estas alturas para no estar en los problemas que ustedes están pensando, los problemas esos hacen que yo estoy acá, si no hubiera problemas, estaría en mi casa.

“Se hizo un equipo para ser campeón, pero así es el futbol, los resultados no son los idóneos. Vamos a tratar de cerrar bien el campeonato porque depende de ellos quienes siguen”.

La Volpe avisó que tendrá algunas bajas para enfrentar a Pumas en Ciudad Universitaria el siguiente domingo.

“Hay que solucionar los problemas de a poco, el equipo me va conociendo, hubo lesionados. Ahora no juega Felipe Pardo por estar suspendido, Jonathan Maidana no va a jugar por estar lesionado y William está para 50 o 60 porque viene con una carga”.

El estratega no quiso entrar en polémica por su relación con Bruno Marioni, timonel de Pumas, con quien tuvo algunos conflictos en Atlas hace ya 10 años.