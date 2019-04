La Volpe: "Con el VAR debería haber menos equivocaciones, no más"

Ricardo La Volpe , técnico de Toluca , no pudo evitar hablar de la actuación del arbitraje en el Estadio Nemesio Diez durante la Jornada 15 ante América, aunque prefierio no ahondar, sí fue contundente respecto al Video Asistente Arbitral ( VAR ).

“Me cansé de eso, estaba igual o peor que Herrera. No sé si hubo curso de VAR, porque no es la primera vez. Ya no me peleo con árbitros ¿Para qué seguir protestando? A veces será a favor o luego en contra", sentenció.