La ruleta de la ‘suerte’: los 18 DT’s de Liga MX

Con el inicio del nuevo torneo, hay quienes salen con la obligación de ganar el campeonato. Algunos, van paso a paso esperando entrar en la liguilla y apuntar más alto, otros van con las intenciones de no descender . En el camino saldrán las revelaciones y las decepciones .

América (2do en la tabla general. Campeón, Apertura 2018): Miguel Herrera (mexicano, 50 años).

Atlas (15 de la general, no entró en Liguilla): Guillermo Hoyos (argentino, 55 años).

Cruz Azul (1ro en la general – Subcampeón, Apertura 2018): Pedro Caixinha (portugués, 48 años).

Chivas (11, no entró en Liguilla): José Saturnino Cardozo (paraguayo, 47 años).

León (14, no entró en Liguilla): Ignacio Ambríz (mexicano, 53 años).

Lobos (13): Francisco Palencia (mexicano, 45 años).

Monterrey (5to en la general, Semifinales): Diego Alonso (uruguayo, 43 años).

Monarcas (9no): Roberto Hernández Ayala (mexicano, 51 años).

Necaxa (16): Guillermo Vázquez (mexicano, 51 años).

Pachuca (10): Francisco Ayestarán (español, 55 años).

Puebla (12): Enrique Meza (mexicano, 70 años).

Pumas (3ro, Semifinal): David Patiño (mexicano, 51 años).

Querétaro (8vo, cuartos de final): Rafael Puente Del Río (mexicano, 39 años).

Santos Laguna (4to, cuartos de final): Salvador Reyes (mexicano, 50 años).

Tigres (6to, cuartos de final): Ricardo Ferretti (brasileño, 64 años).

Tijuana (15): Oscar Pareja (colombiano, 50 años).

Toluca (7mo, cuartos de final): Hernán Cristante (argentino, 49 años).

Veracruz (18): Robert Siboldi (uruguayo, 53 años).