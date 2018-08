La revelación de Ibrahimovic tras su relación con Pep Guardiola

La salida de Zlatan Ibrahimovic del Barcelona generó una serie de cuestionamientos entre la relación del futbolista sueco y Pep Guardiola. Ante esa situació, ‘Ibra’, señaló con una frase donde involucró automóviles, que no lo supo aprovechar.

"Cuando me compras, estás comprando un Ferrari. Si manejas un Ferrari pones combustible premium en el tanque, conduces hacia la autopista y pisas el acelerador. Guardiola lo llenó con diesel y dio una vuelta por el campo. Si eso era lo que quería, debería haberse comprado un Fiat desde el principio", sentenció Zlatan.

Acerca de la situación personal que vivió considera sentirse tranquilo por su carrera futbolística y admite haber enfrentado situaciones comlejas, pero le ayudaron para su crecimiento personal.

"Creo que todo lo que sucedió se suponía que iba a suceder. No me arrepiento de ninguno de los movimientos que hice, los clubes para los que jugué. Tuve algunos momentos en los que fue difícil, todos tenemos eso, no somos superhéroes todos los días, pero es bueno tener momentos difíciles. Te vuelves más fuerte, aprendes de ello. No es perfecto en todos lados", añadió para ESPN.

Por otro lado, reveló un rompimiento total con el entrenador español y señala no haber vivido una situación parecida en otro club.

"En Barcelona, la segunda mitad de la temporada fue un desafío para mí porque llegué a una situación en la que el entrenador [Guardiola] no me hablaba, y eso fue algo nuevo para mí.

La peculiar personalidad de Zlatan lo ha caracterizado a lo largo de su vida por declaraciones polémicas.

"No soy la persona que, si no tengo un problema, me acercaré a ti. Se trata de la persona que tiene el problema, él debe acercarse al otro y lo resolvemos como hombres", sentenció el delantero.

Guardiola aseguró que él no tuvo ninguna situación personal con el entrenador; sin embargo, el ahora entrenador del Manchester City tendría que analizar sus actitudes.

"Yo no tuve el problema [con Guardiola], así que no me puede molestar.Tiene que molestar al otro, porque yo no tuve el problema”, indicó Ibrahimovic.

Ibrahimovic aseguró que él no busca tener problemas con los estrategas y ante esa situación la alternativa es encontrar una solución pronto.

"Y cuando estaba en Barcelona, resolví el problema diciendo: 'No hay problema. Si tienes un problema, lo resolveré por ti: me voy'. No me quedaré aquí y te daré problemas, no soy ese tipo".

Asimismo, indicó haber compartido vestidor con estrategas de los más complejos y con personalidades que los distinguía, aunque aseguró adaptarse a cada situación.

"Si alguien tenía problemas, era el entrenador el que tenía un problema que yo no conocía ... tenía los entrenadores más difíciles del mundo. Tenía a Fabio Capello, que era una máquina, todo tenía que ver con la disciplina y el respeto. No tuve un solo problema, porque cuando tuvimos uno lo resolvimos.

José Mourinho ha sido uno de los entrenadores con un carácter muy identificado pero nunca padeció una situación difícil.

"Tenía a Mourinho. Mourinho es conocido, todos saben que es por disciplina y respeto. Él no acepta nada. Y ni siquiera tuve un problema”, añadió el europeo.

Finalmente Zlatan indicó que cuando no se ha indentificado el problema será muy difícil resolverlo y eso le habría sucedido a Guardiola en la escuadra Blaugrana.