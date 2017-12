¡La pasan mal en Santos! Futuro incierto para Armenteros y Dávila

El mediocampista argentino aún tiene contrato por dos años y medio, no cobró la última quincena y está apartado del equipo.

El futuro de Emiliano Armenteros y Ulises Dávila está en el limbo. Los dos jugadores tienen contrato en vigor con Santos y no saben con quién jugarán ya que el cuadro lagunero no cuenta con ellos para el Clausura 2018.



Para el técnico, Robert Dante Siboldi, ya es una decisión tomada pero a los jugadores no les han notificado cómo se producirá su salida.



El argentino Emiliano Armenteros aún tiene contrato por dos años y medio con la institución y contó al canal de su país TyC Sports, lo mal que la está pasando en el fin del año .



El mediocampista comentó sentirse aislado ya que no puede “tener ropa, entrar al vestuario ni compartir turno con el primer equipo”.

“Desde que el equipo empezó con la pretemporada no me dejan entrenar. La última quincena le pagaron a todos mis compañeros y a mí no, y tengo contrato por dos años y medio más”, explicó el jugador.



Para mantenerse en forma, recibe indicaciones por WhatsApp de un preparador físico que le apoya.



“Estoy trabajando como puedo, con un preparador físico que es del equipo femenino del club, que si tiene tiempo libre me acompaña y si no me manda el trabajo por WhatsApp y lo voy haciendo para mantenerme en forma a pesar de la situación", aseguró Armenteros en la entrevista a TyC Sports de Argentina.



Por su parte, el mexicano Ulises Dávila regresó Europa y al igual que su compañero, está a la espera de saber cómo se resolverá la dura situación que atraviesan.