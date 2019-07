'La Palmera' Rivas se retira y de inmediato inicia su carrera en la dirección técnica

El ahora ex jugador se encontraba sin equipo, después de haber sido transferido al Veracruz en 2017, donde permaneció hasta el final del Apertura 2018. Una lesión en la rodilla y la falta de pagos por parte del conjunto 'jarocho' lo orillaron a tomar la decisión de despedirse de las canchas.

"Estoy en la edad que ya se puede pensar en el retiro, mi mejor versión ya la he dado, he batallado con una lesión de rodilla, es la realidad y también vamos haciendo porcentajes y estos me indican que puede ser una buena decisión la que estoy tomando", declaró para Mediotiempo.